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77-летний актер «Кадетства» упал в обморок в квартире

SHOT: актер Владимир Стеклов потерял сознание в квартире из-за снижения давления
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Владимир Стеклов, исполнивший роль прапорщика Кантемирова в сериале «Кадетство», упал в обморок в своей московской квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, Стеклов вызвал бригаду скорой помощи несколько дней назад из-за потери сознания. После осмотра пациента медики предположили, что причиной обморока стало резкое снижение артериального давления. Оно, предполагает канал, могло развиться у Стеклова на фоне острой сердечной недостаточности.

Сейчас Владимир Стеклов лечится амбулаторно, поскольку отказался от госпитализации. Он продолжает выступать в театре.

Актер Владимир Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова попала в больницу из-за проблем с суставами.

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