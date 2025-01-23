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Барбара де Рехиль о съемках в России: «Мне безумно нравится»

Мексиканская актриса Барбара де Рехиль: я была поражена красотой Москвы
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Пресс-служба Art Pictures Studio

Мексиканская актриса Барбара де Рехиль призналась, что ей понравилось сниматься в России. Об этом знаменитость сообщила «Газете.Ru» на премьере комедии «Василий», в которой сыграла одну из ролей.

«Москва — невероятно красивый город, я абсолютно поражена. Мы ходили в храм Василия Блаженного, гуляли по окрестностям Красной площади и прошлись по праздничным ярмаркам, а еще были в Большом театре на спектакле «Дон Кихот». Мне еще многое предстоит увидеть и со многим познакомиться, и мне безумно нравится в России», — поделилась артистка.

Де Рехиль отметила, что была также поражена качеством российского кинематографа.

«Российский кинематограф прекрасен. <...> Вы действительно умеете снимать отличное кино», — сказала артистка.

Мексиканская звезда раскрыла, что самым тяжелым испытанием на съемках в России стал для нее языковой барьер. Режиссер Дмитрий Литвиненко, поделилась де Рехиль, плохо говорил по-английски, поэтому ей приходилось общаться с ним через переводчика.

«После съемок я приходила в отель буквально с больной головой, потому что на площадке приходилось жонглировать тремя языками: думать на испанском, говорить с актерами на английском, а играть роль уже на русском языке», — поделилась актриса.

Комедия «Василий» вышла в широкий прокат 23 января 2025 года. По сюжету учитель ОБЖ из российского поселка Вася решает навестить своего брата-близнеца Колю в Мексике. За границей он выясняет, что его родственник перешел дорогу мексиканскому наркокартелю.

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