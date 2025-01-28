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Съемочная группа фильма «Василий» побаивалась мексиканскую актрису Барбару де Рехиль

Актер Петров рассказал об отношении к Барбаре де Рехиль на съемках в Москве
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Пресс-служба Art Pictures Studio

Актер Александр Петров рассказал «Пятому каналу», что был впечатлен тем, как мексиканские члены съемочной группы фильма «Василий» относились к актрисе Барбаре де Рехиль.

«Это настолько высокое отношение к женщине, к красивой женщине, когда они немножко побаивались смотреть на нее. Они так немножко вниз глаза опускали, и не дай бог встретиться», — заявил актер.

По словам Петрова, ему понравилось работать с де Рехиль из-за ее профессиональных и личностных качеств.

«Она приходила и со всеми здоровалась, создавала вокруг себя атмосферу», — поделился артист.

Недавно актриса Барбара де Рехиль рассказывала «Газете.Ru», что ей понравилось сниматься в России. Она назвала Москву невероятно красивым городом, который абсолютно ее поразил.

«Мы ходили в храм Василия Блаженного, гуляли по окрестностям Красной площади и прошлись по праздничным ярмаркам, а еще были в Большом театре на спектакле «Дон Кихот». Мне еще многое предстоит увидеть и со многим познакомиться, и мне безумно нравится в России», — делилась артистка.

Также Де Рехиль отмечала, что была также поражена качеством российского кинематографа.

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