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Звезда «Глухаря» экстренно обратился в больницу из-за боязни потерять слух

Актер Владислав Котлярский обратился в больницу с жалобами на потерю слуха
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DiхiMedia

Актер Владислав Котлярский обратился в больницу из-за боязни потерять слух. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, на протяжении нескольких недель актер сериала «Глухарь» страдал от ухудшения слуха. Он пытался лечиться самостоятельно, но болезнь прогрессировала.

Актер, утверждает Mash, «экстренно обратился в больницу» из-за боязни полностью потерять слух. В больнице выяснилось, что причиной нарушения слуха стала серная пробка. Ему удалили ее и отпустили домой.

Актер Владислав Котлярский начал свою карьеру в кино в 1990 году. Он стал известен зрителю после роли майора милиции Станислава Карпова в сериале «Глухарь». В фильмографии артиста около 80 работ, среди которых: «Карпов», «СМЕРШ», «Под прикрытием», «Пятницкий» и другие.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что народный артист России Владимир Стеклов потерял сознание в своей московской квартире. По версии Telegram-канала, причиной обморока стало резкое снижение артериального давления, которое могло развиться у Стеклова на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова попала в больницу из-за проблем с суставами.

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