Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер актер, куривший вейп сутками и даже во сне

Актер Пол Дэнен умер после борьбы с дыхательной недостаточностью
close
Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актер Пол Дэнен умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на менеджмент артиста.

Актер был наиболее известен по роли Сола Патрика в сериале «Холлиоукс», также он участвовал в реалити-шоу «Остров любви со знаменитостями» и «Большой брат со знаменитостями».

Актер должен был явиться на слушание суда 16 января после того, как ему было предъявлено обвинение в хранении кокаина и марихуаны. Его также обвиняли в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения 2 октября 2024 года.

Ранее Дэнен боролся с наркозависимостью, пережил передозировку героина после возвращения из реабилитационного центра.

В июне 2024 года актер признался, что ему потребовалось искусственное дыхание после того, как навязчивое курение вейпов вызвало дыхательную недостаточность. Он оказался в отделении интенсивной терапии с пневмонией, семью предупредили, что приступ мог быть смертельным.

Пол Дэнен курил сигареты в течение многих лет, а после перешел на одноразовые вейпы, которые курил сутками и даже ложился с ними спать.

У актера остался сын по имени Дениро, родившийся в сентябре 2015 года.

Накануне сообщалось, что Бельгия может стать первой страной Евросоюза, которая введет запрет на продажу одноразовых электронных сигарет.

Ранее экс-солист балетной труппы Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами