Умер актер, куривший вейп сутками и даже во сне

Британский актер Пол Дэнен умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на менеджмент артиста.

Актер был наиболее известен по роли Сола Патрика в сериале «Холлиоукс», также он участвовал в реалити-шоу «Остров любви со знаменитостями» и «Большой брат со знаменитостями».

Актер должен был явиться на слушание суда 16 января после того, как ему было предъявлено обвинение в хранении кокаина и марихуаны. Его также обвиняли в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения 2 октября 2024 года.

Ранее Дэнен боролся с наркозависимостью, пережил передозировку героина после возвращения из реабилитационного центра.

В июне 2024 года актер признался, что ему потребовалось искусственное дыхание после того, как навязчивое курение вейпов вызвало дыхательную недостаточность. Он оказался в отделении интенсивной терапии с пневмонией, семью предупредили, что приступ мог быть смертельным.

Пол Дэнен курил сигареты в течение многих лет, а после перешел на одноразовые вейпы, которые курил сутками и даже ложился с ними спать.

У актера остался сын по имени Дениро, родившийся в сентябре 2015 года.

Накануне сообщалось, что Бельгия может стать первой страной Евросоюза, которая введет запрет на продажу одноразовых электронных сигарет.

Ранее экс-солист балетной труппы Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни.