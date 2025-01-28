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Названа стоимость песен Максима Фадеева

Продюсер Величковский: песни Максима Фадеева стоят $50 тысяч
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и композитор Леонид Величковский раскрыл в беседе с NEWS.ru стоимость песен авторства его коллеги Максима Фадеева.

По словам Величковского, Фадеев продает свои песни за $50 тысяч (около 4,8 миллиона рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Продюсер добавил, что сейчас песни пишут «все кому не лень», поэтому артист может приобрести композицию у неизвестного автора за 10 тысяч рублей.

В декабре Telegram-канал Baza заявил, что Величковский подал иск к ООО «Издательство Джем», музыкальным платформам и исполнителям — Ладе Дэнс, RASA, DASHI и Verbee. Композитор попросил запретить им петь «Baby tonight». Он обвинил «Издательство Джем» в несоблюдении условий контракта. Несмотря на прекращение договора, певцы лейбла продолжили исполнять «Baby tonight». Мужчина заявлял, что ему не выплачивают проценты от авторских прав, поэтому он был вынужден расторгнуть сотрудничество с компанией.

Величковский просил взыскать с «Издательства Джем» почти 6 миллионов рублей. По словам композитора, он пытался решить вопрос мирно, но представители фирмы не хотели идти на контакт.

Ранее Шура признался, что не будет записывать совместные песни с Лозой и Катей Лель.

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