Автор хита Лады Дэнс попросил запретить его исполнение

Композитор Леонид Величковский потребовал запретить певице Ладе Дэнс исполнять написанный им хит «Baby tonight» («Девочка ночь»). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Величковский подал иск к ООО «Издательство Джем», музыкальным платформам и исполнителям — Ладе Дэнс, RASA, DASHI и Verbee. Композитор попросил запретить им петь «Baby tonight». Он обвинил «Издательство Джем» в несоблюдении условий контракта. Мужчина заявлял, что ему не выплачивают проценты от авторских прав, поэтому он был вынужден расторгнуть сотрудничество с компанией.

Как отмечает Baza, несмотря на прекращение договора, певцы ООО «Издательство Джем» продолжили исполнять «Baby tonight». Величковский уверен, что разрешение на песню может давать только он. Кроме исполнителя RASA, к композитору никто не обращался.

Величковский попросил взыскать с «Издательства Джем» почти 6 миллионов рублей. Как уточнил композитор, он пытался решить вопрос мирно, но представители фирмы не хотели идти на контакт.

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