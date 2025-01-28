Звезде «Злой» пришлось работать в швейной мастерской, чтобы оплатить учебу

Актриса Эриво заявила, что на нее смотрели свысока в Королевской академии драматического искусства

Звезда киномюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» Синтия Эриво рассказала ,что на нее смотрели свысока Королевской академии драматического искусства в Лондоне. 38-летнюю британскую актрису цитирует The Guardian.

По словам Эриво, перед обучением в Академии она выиграла прослушивание на выступление в качестве бэк-вокалистки группы «Westlife», за которое ей заплатили бы 10 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги могли бы ей помочь оплатить обучение.

Однако Эриво дали понять, что она не может выступать — она пропустила бы первые две недели первого курса.

«В академии не обязательно понимают людей, которым не родились с золотой ложкой во рту. Они не понимают, как выглядит этот опыт», — делится она.

На протяжении всего курса обучения ей пришлось работать в швейной мастерской бренда Thomas Pink.

«Мне действительно приходилось работать намного усерднее, чем другим студентам, и меня за это наказывала. Приходила уставшей, а мне говорили: «Ну, она не включена в процесс. Она не концентрируется». Мне потребовалось много времени, чтобы заставить людей понять, что я не ленюсь — просто устала», — рассказывает Эриво.

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