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«Собой займитесь»: Снуп Догг ответил на хейт из-за участия в «криптовалютном балу» в честь Трампа

Рэпер Снуп Догг заявил, что остается черным, несмотря на поддержку Трампа
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Charles Sykes/AP

Рэпер Снуп Догг ответил на хейт, с которым столкнулся после участия в инаугурации президента США Дональда Трампа.

53-летний рэпер заявил, что на ненависть будет реагировать любовью.

«Займитесь собой, перестаньте беспокоиться о моей жизни. Я крут. Я в порядке. Остаюсь черным. Все еще на 100% черный», — сказал он.

17 января в преддверии инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне прошел так называемый «криптовалютный бал». Мероприятие состоялось в концертном зале Andrew W. Mellon Auditorium, на балу присутствовали многие известные личности из криптоиндустрии, однако самого Трампа там не было.

Накануне стало известно, что на самом деле означает поза Мелании Трамп на новом официальном портрете.

Ранее ТНТ выиграл суд с ремонтниками за образы Равшана и Джамшута.

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