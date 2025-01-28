«Собой займитесь»: Снуп Догг ответил на хейт из-за участия в «криптовалютном балу» в честь Трампа

Рэпер Снуп Догг заявил, что остается черным, несмотря на поддержку Трампа

Рэпер Снуп Догг ответил на хейт, с которым столкнулся после участия в инаугурации президента США Дональда Трампа.

53-летний рэпер заявил, что на ненависть будет реагировать любовью.

«Займитесь собой, перестаньте беспокоиться о моей жизни. Я крут. Я в порядке. Остаюсь черным. Все еще на 100% черный», — сказал он.

17 января в преддверии инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне прошел так называемый «криптовалютный бал». Мероприятие состоялось в концертном зале Andrew W. Mellon Auditorium, на балу присутствовали многие известные личности из криптоиндустрии, однако самого Трампа там не было.

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