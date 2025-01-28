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Раскрыт гонорар Гоши Куценко

«Абзац»: актер Гоша Куценко выступает на корпоративах за 4,2 млн рублей
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Денис Макаренко/РИА Новости

Актер Гоша Куценко выступает на корпоративах за 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Абзац».

Куценко проводит частные мероприятия с готовым сценарием. В гримерке артиста должна быть гладильная доска, утюг, электрический чайник, кофе, чай, молоко, чашки и минеральная вода без газа. Во время проведения мероприятия на сцене должно находиться не менее 14 бутылок воды.

Как отмечает «Абзац», Куценко работает как один, так и с командой музыкантов. Цена с коллективом будет несколько выше.

В декабре Куценко вспомнил, что мог сняться в двух проектах с участием Брэда Питта.

По словам Куценко, Квентин Тарантино предлагал ему роль в фильме «Бесславные ублюдки». Они встретились в аэропорту в Исландии, когда Куценко путешествовал со своей музыкальной группой. Актер уже был знаком с Тарантино к тому моменту, первая их встреча состоялась на фестивале ММКФ в 2003 году.

Куценко загорелся желанием принять участие в новом фильме — и тогда голливудский режиссер предложил ему полететь вместе с ним. Тарантино также был готов взять на борт остальных музыкантов. Но в итоге режиссер улетел без российского актера.

Ранее Снуп Догг ответил на хейт из-за участия в «криптовалютном балу» в честь Трампа.

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