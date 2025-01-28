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Бывшая жена Гуфа впервые показала дочери его песни: «Выбрала самую приличную»

Дочь рэпера Гуфа Тина впервые послушала треки отца
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывшая жена Гуфа, модель и блогерша Юлия Королева показала двухлетней дочери Тине песни рэпера. Она опубликовала видео с реакцией девочки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике дочь Алексея Долматова (Гуфа) смотрит клип певца. Королева спросила, знает ли дочь, кто поет трек. Тина ответила, что это ее «папа».

«Вот и настал этот момент. Пыталась выбрать самую приличную песню», — поделилась модель.

В конце декабря Королева намекнула, что Гуф не общается с дочерью. Блогерша заказала для девочки Деда Мороза и Снегурочку. Модель призналась, что ей было тяжело все это организовывать в одиночку. По словам девушки, родственники Тины не проявляют к ней интерес.

В начале декабря Королева жаловалась на нехватку алиментов на содержание дочери от Гуфа.

Айза-Лилуна Ай призналась, что в шоке от поведения Королевой. Она заявила, что, как тоже бывшая жена Гуфа, справлялась без алиментов больше десяти лет. Пара развелась в 2013 году. У артиста и блогерши общий 14-летний сын Сэм. По словам Айзы, она начала поднимать вопрос об алиментах только сейчас, так как у их сына растут запросы и потребности.

Ранее Айза раскрыла свой вес после ковида.

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