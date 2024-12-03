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Айза призналась, что в шоке с Юлии Королевой из-за обвинений в жадности Гуфа

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что не просила у Гуфа алименты больше 10 лет

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай возмутила в Telegram-канале, что модели Юлии Королевой не хватает алиментов на содержание дочери от Гуфа (Алексея Долматова).

Айза призналась, что в шоке от поведения Королевой. Она заявила, что, как тоже бывшая жена Гуфа, справлялась без алиментов больше десяти лет. У артиста и блогерши общий 14-летний сын Сэм. Пара развелась в 2013 году. По словам Айзы, она начала поднимать вопрос об алиментах только сейчас, так как у их сына растут запросы и потребности. Помимо школы и серфинга мальчик ходит к психологу и на дополнительные задания по программированию, математике и английскому.

«Плюс карманные расходы, деньги на бензин, обслуживание байка. Вот на Сэма взрослого уходит гораздо больше денег, чем на Элвиса (второй сын Айзы от бизнесмена Дмитрия Анохина – «Газета.Ru»). И Леха переводит денег. Почти все занятия покрывает он, а я одеваю, кормлю, лечу, гулянки и тоже карманные деньги и т. д.», — поделилась бизнесвумен.

Айза отметила, что делит расходы за сына пополам с Долматовым. Она назвала Гуфа щедрым человеком.

«Но у Ковпак (настоящее имя Юлии Королевой) приоритеты другие. И да, на себя или на Элвиса ни рубля из алиментов Леши не идет. И жильем я обеспечиваю детей самостоятельно. Потому что дети живут со мной. Короче, не люблю это говорить, но я же говорила», — заявила блогерша.

По словам Айзы, она часто ссорилась с Долматовым, когда тот состоял в браке с Королевой.

Ранее бывший муж Пелагеи снова запретил дочери уехать с певицей на каникулы.

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