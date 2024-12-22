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Бывшая жена Гуфа намекнула, что рэпер не общается с дочерью

Бывшая жена Гуфа Королева заявила, что родственники не проявляют интереса к ее дочери
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Телеграм-канал «Koroleva Mood»

Блогерша и модель Юлия Королева рассказала в Telegram-канале, что устроила новогодний праздник для своей двухлетней дочери Тины.

Королева заказала для девочки Деда Мороза и Снегурочку. Модель призналась, что ей было тяжело все это организовывать в одиночку. Она намекнула, что отец дочери, рэпер Алексей Долматов (Гуф), не общается с ней. По словам девушки, родственники Тины не проявляют к ней интерес.

«И самое грустное, что я вообще никого не ограничиваю, но вот почему-то так повелось. В этом году я вообще осознала один факт, что все, что происходит классного, создаю я. И только по своей инициативе. Мечтаю создать семью, большую и счастливую. Чтобы все друг другу писали и звонили. Сами. Без всяких предубеждений», — заявила блогерша.

В начале декабря Королева жаловалась на нехватку алиментов на содержание дочери от Гуфа.

Айза-Лилуна Ай призналась, что в шоке от поведения Королевой. Она заявила, что, как тоже бывшая жена Гуфа, справлялась без алиментов больше десяти лет. Пара развелась в 2013 году. У артиста и блогерши общий 14-летний сын Сэм. По словам Айзы, она начала поднимать вопрос об алиментах только сейчас, так как у их сына растут запросы и потребности.

Ранее Гуф раскрыл, сколько тратит на содержание дочери ежемесячно.

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