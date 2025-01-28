Волочкова о сексе без любви: «Если будешь давать, то сломается кровать»

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла свое отношение к сексу на первом свидании

Балерина Анастасия Волочкова считает, что интимные отношения нельзя загонять в какие-либо рамки. Ее слова передает NEWS.ru.

Волочкова назвала «садомазохистами» тех, кто не приветствует секс на первом свидании. По ее словам, эти правила не приведут ни к чему хорошему.

«Неважно, на первом свидании случится секс, на втором или на третьем...» — уверила танцовщица.

Также Волочкова выразила мнение, что полноценный секс может быть только с любимым человеком. Она призвала поклонников опираться на «подсказки души» в этом вопросе.

«Как говорится, если будешь всем давать, то сломается кровать. Надо идти на зов своего сердца, а не опираться на правила, которые написали какие-то люди или психологи», — отметила балерина.

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