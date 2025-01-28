Диана Гурцкая вспомнила, как ей ошибочно диагностировали рак матки

Певица Диана Гурцкая рассказала на VK-шоу «Ваша Наташа», что ей ошибочно диагностировали рак матки в 2018 году.

По словам исполнительницы, ей поставили страшный диагноз, когда она решила обследоваться перед планированием второго ребенка.

«Не знаю почему, но у меня не было страха. Единственное, я боялась за сына. Не хотела, чтобы он остался без меня. Я осталась без мамы, это страшно», — заявила артистка.

Гурцкая призналась, что на протяжении месяца все близкие «ходили рыдали и оплакивали» ее. Затем певица пришла к другому врачу, который исключил рак.

Певица Диана Гурцкая родила сына Константина от Петра Кучеренко, который на тот момент занимал пост заместителя министра науки и высшего образования России. Мужчина скончался 20 мая 2023 года. Ему стало плохо в самолете.

В начале июля 2024 года Гурцкая показала своего повзрослевшего сына. Артистка поздравила Константина с 17-летием и поделилась редким фото с подростком в соцсетях. Она сопроводила пост фразой: «Твой папа видит, каким человеком ты растешь».

Ранее сообщалось, что бас-гитарист «Непары» едва не потерял сознание на концерте.