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Оксана Самойлова назвала три самых сексуальных мужских качества

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что успех придает мужчине сексуальность
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Супруга рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) три качества, которые придают мужчине сексуальность.

«Самое [сексуальное] в мужчине: чувство юмора, успех, деньги», — заявила она.

Самойлова призвала подписчиц поделиться в комментариях своими мыслями о самых привлекательных качествах в партнере. Ей ответила блогерша Айза, которая, как оказалось, ценит во второй половинке «чувство безопасности, юмор и характер золотистого ретривера».

«Оксана, в вашем муже самое сексуальное — это вы»; «Самое главное, чтобы он не был Джиганом», — также пошутили в интернет-пользователи.

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Недавно Самойлова пошутила в личном блоге, что захотела отдать дочерей в детский дом. Она в шутку предложила Лее и Майе уйти в детдом в 17 лет, чтобы они таким образом смогли бесплатно заполучить квартиру. Девочки не согласились.

Ранее актер Александр Петров рассказал о необычном знакомстве с мексиканской звездой.

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