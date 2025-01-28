Риз Уизерспун перепутали с юристом на суде из-за роли в «Блондинке в законе»

Актриса Риз Уизерспун вспомнила, что ее выбрали главой присяжных заседателей из-за ее роли юристки Эль Вудс в фильме «Блондинка в законе». Слова артистки передает Entertainment Weekly.

Уизерспун рассказала, что ее вызвали в качестве присяжной спустя семь лет после выхода комедии. Суд по «делу об укусе собаки» продолжался на протяжении двух недель. Сначала, призналась актриса, она не хотела становиться присяжной, но потом втянулась в процесс.

«Мы перешли к обсуждению, и в самом конце нам сказали: «Хорошо, кто-то из группы должен быть главой». И все единогласно показали на меня <…> Они сказали: «Ты ходила в юридическую школу», — вспомнила Уизерспун.

В мае 2024 года стало известно о разработке сериала-приквела фильма «Блондинка в законе» под рабочим названием «Эль». Сюжет расскажет о жизни Эль Вудс в старшей школе. Уизерспун станет продюсером спин-оффа.

До этого актриса признавалась в беседе с The Hollywood Reporter, что хотела бы вернуться к роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет. «Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», — говорила она в 2019 году на фоне предыдущих попыток возродить «Блондинку в законе».

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