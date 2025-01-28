Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риз Уизерспун перепутали с юристом на суде из-за роли в «Блондинке в законе»

Актрису Уизерспун выбрали главой присяжные из-за ее роли в «Блондинке в законе»
close
MGM

Актриса Риз Уизерспун вспомнила, что ее выбрали главой присяжных заседателей из-за ее роли юристки Эль Вудс в фильме «Блондинка в законе». Слова артистки передает Entertainment Weekly.

Уизерспун рассказала, что ее вызвали в качестве присяжной спустя семь лет после выхода комедии. Суд по «делу об укусе собаки» продолжался на протяжении двух недель. Сначала, призналась актриса, она не хотела становиться присяжной, но потом втянулась в процесс.

«Мы перешли к обсуждению, и в самом конце нам сказали: «Хорошо, кто-то из группы должен быть главой». И все единогласно показали на меня <…> Они сказали: «Ты ходила в юридическую школу», — вспомнила Уизерспун.

В мае 2024 года стало известно о разработке сериала-приквела фильма «Блондинка в законе» под рабочим названием «Эль». Сюжет расскажет о жизни Эль Вудс в старшей школе. Уизерспун станет продюсером спин-оффа.

До этого актриса признавалась в беседе с The Hollywood Reporter, что хотела бы вернуться к роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет. «Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», — говорила она в 2019 году на фоне предыдущих попыток возродить «Блондинку в законе».

Ранее сообщалось, что против 50 Cent подали иск за приказ сбить фотографа с электроскутера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами