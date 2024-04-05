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Риз Уизерспун снимается в новом сериале «Блондинка в законе»

На Amazon снимают сериал «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун

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Global Look Press

Amazon пригласил американскую актрису Риз Уизерспун для съемок в сериале «Блондинка в законе». Как пишет The Hollywood reporter, сценаристы держат в секрете идею сериала.

На текущий момент даже неясно, планирует ли Уизерспун повторить свою роль Эль Вудс в сериале. Отмечается, что Amazon надеется превратить фильмы «Блондинка в законе» в многосерийную франшизу.

Ранее Уизерспун рассказала The Hollywood Reporter, что она хотела бы вернуться к роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет. «Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», — сказала она в 2019 году на фоне предыдущих попыток возродить «Блондинку в законе».

Сейчас самой актрисе 48 лет. В ее арсенале есть «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту». Актриса известна также по фильмам: «Жестокие игры», «Плезантвиль», «Дикая», «Между небом и землей» и «Воды слонам!». Она также снималась в сериалах: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары», «Друзья» и других.

До этого Риз Уизерспун урегулировала развод с мужем.

Ранее Риз Уизерспун поделилась архивным снимком с дочерью.

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