50 Cent мог приказать сбить фотографа с электроскутера дверью автомобиля

TMZ: против 50 Cent подали иск за приказ сбить фотографа с электроскутера

Фотограф Гваделупе де Лос Сантос подал иск против рэпера 50 Cent, который, как утверждает истец, приказал охране сбить его с электроскутера дверью автомобиля. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел 11 сентября после автограф-сессии 50 Cent в Лос-Анджелесе. Де Лос Сантос ехал по улице на своем скутере, когда рядом с ним внезапно остановился внедорожник рэпера. Истец заявил, что дверь машины с силой распахнулась и ударила его в левый бок, сбив со скутера.

В результате фотограф получил телесные повреждения, а его электроскутер перестал работать. Фотограф считает, что 50 Cent приказал охране ударить его, поскольку «других причин открывать двери не было». Мужчина требует с рэпера возмещения ущерба, так как он вынужден пропускать работу из-за травм.

В беседе с TMZ адвокат 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон III) сообщил, что команда рэпера пока не получала копию иска.

«Будьте уверены, юридическая команда мистера Джексона быстро добьется прекращения дела и потребует максимальных расходов, гонораров и санкций, если иск будет подан», — уверил защитник рэпера.

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