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«Моих людей атакуют»: указ Трампа довел до слез Селену Гомес

Певица Селена Гомес расплакалась из-за нового указа Трампа о депортации
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selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Селена Гомес опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором предстала перед поклонниками в слезах. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly (EW).

«Мне так жаль. Весь мой народ атакуют и детей. Они ничего не понимают. Простите, я хотела бы что-то сделать, но не знаю, как», — заявила знаменитость.

На видео Гомес рыдала, вытирая слезы руками. Свой ролик певица также сопроводила эмодзи с мексиканским флагом.

По данным EW, впоследствии артистка удалила запись из своих соцсетей, но к тому моменту оно успело разойтись по сети.

Знаменитость выложила эмоциональное видео после того, как президент Дональд Трамп объявил о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», чуть позднее его администрация разрешила депортировать нелегальных мигрантов из страны без суда. Накануне СМИ писали, что из США могут депортировать свыше 730 тысяч школьников из-за нового указа Трампа.

Певица Селена Гомес родилась в США, но часто говорит о своем мексиканском происхождении. В 2019 году она выступила в качестве исполнительного продюсера документального фильма Netflix «Жизнь без документов», в котором рассказывается о судьбах семей нелегалов в США.

Ранее сообщалось, что Натали Портман и Селена Гомес стали претендентками на главную роль в байопике о Бритни Спирс.

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