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В Кургане простились со слепым певцом Горлановым и его матерью

В Кургане прошло прощание с солистом филармонии Горлановым
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Николай Горланов/VK

В Свято-Троицком соборе Кургана прошло прощание с певцом Николаем Горлановым и его матерью. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сотрудников управления культуры региона.

Соболезнования родным Горланова выразил артист Юрий Гальцев.

Мать пережила 33-летнего вокалиста Курганской областной филармонии всего на один день.

О кончине Горланова стало известно 24 января, до этого мужчина участвовал в выездном концерте. Вернувшись домой, он почувствовал себя плохо, спасти артиста не удалось. Знакомые певца говорят, что причиной трагедии могла стать тромбоэмболия.

Горланов проработал в филармонии четыре года и дал множество концертов в регионе. Слепой артист также был участником мероприятий в сочинской паралимпиаде 2014 года.

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