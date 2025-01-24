Вокалист Курганской филармонии умер в 33 года

Накануне в день своего последнего концерта в Светлодольском доме культуры Белозерского района Курганской области умер вокалист Курганской филармонии Николай Горланов. Об этом сообщили на странице музыкального учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В это сложно поверить, но 23 января на 34-м году жизни скоропостижно скончался вокалист Курганской филармонии Николай Горланов. <...> Это был жизнерадостный, по-детски открытый, добрый человек... Светлая память и соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.

Причина смерти певца не раскрывается.

Горданов проработал в филармонии четыре года и дал множество концертов в регионе. Он также был участником мероприятий в сочинской паралимпиаде 2014 года.

До этого сообщалось, что актер Вячеслав Югов, игравший вместе с Юрой Борисовым, скончался от онкологического заболевания. Артисту в последние годы не раз становилось плохо во время съемок, но он продолжал работать.

Ранее стала известна причина смерти сооснователя «Машины времени».