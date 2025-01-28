В Казани отменили концерт группы «Полматери» ради безопасности детей

Концерт группы «Полматери» в Казани перенесли на неопределенный срок из-за нарушения прав детей

В Казани в 2024 году отменили концерт группы «Полматери» из-за информации, которая может причинить вред здоровью детей или их развитию. Причину отмены сообщила «Вечерняя Казань».

Роспотребнадзор зарегистрировал факты нарушения прав детей на информационную безопасность при организации и проведении зрелищных мероприятий.

В результате организатору направили письменные рекомендации о соблюдении законов, и концерт отменили. Купившим билеты на концерт «Полматери» людям сообщили о переносе дат мероприятия на неопределенный срок.

В августе 2024 года в Челябинске Советский районный суд закрыл доступ к сайту гастрольного тура рок-группы «Полматери».

Специалисты местного Роспотребнадзора уточнили, что жалобу на музыкантов подал житель региона. Челябинцу не понравились ненормативная лексика и призывы к безнравственному образу жизни, которые он нашел в творчестве коллектива.

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