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Сайт группы «Полматери» заблокировали в РФ

В Челябинске суд закрыл доступ к сайту группы «Полматери»

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ПОЛМАТЕРИ/VK

В Челябинске Советский районный суд закрыл доступ к сайту гастрольного тура рок-группы «Полматери». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

Специалисты надзорного органа уточнили, что жалобу на музыкантов подал житель региона. Челябинцу не понравились ненормативная лексика и призывы к безнравственному образу жизни, которые он нашел в творчестве коллектива.

В ведомстве указали на то, что авторы сайта допустили нарушение закона: на странице тура не было знака о возрастных ограничениях и необходимой информации об организаторе концерта.

«Управлением было подано исковое заявление в суд. Советский райсуд признал расположенную на сайте информацию запрещенной на территории РФ и определил закрыть доступ к нему», — добавили в Роспотребнадзоре.

Накануне Роскомнадзор заблокировал копию сайта фанатских рассказов «Книга Фанфиков» («Фикбук») за ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Второго августа 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к копии сайта «Фикбук» за распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — заявили в РКН.

Ранее исполнитель Ramil' объяснил внезапную отмену концерта.

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