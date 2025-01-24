Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свыше 730 тысяч школьников могут депортировать из США

WP: в США 733 тысячам школьников угрожает депортация
close
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Из Соединенных Штатов Америки могут депортировать 730 тысяч школьников. Об этом пишет газета The Washington Post.

«В Соединенных Штатах проживает 733 тысячи детей школьного возраста без документов», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что миграционные службы не будут обходить стороной школы, больницы и церкви. В связи с этим жители США опасаются отпускать своих детей без гражданства из дома.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Он также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.

Ранее сообщалось, что сотню россиян могут депортировать из США из-за указа Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами