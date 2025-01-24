Свыше 730 тысяч школьников могут депортировать из США

Из Соединенных Штатов Америки могут депортировать 730 тысяч школьников. Об этом пишет газета The Washington Post.

«В Соединенных Штатах проживает 733 тысячи детей школьного возраста без документов», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что миграционные службы не будут обходить стороной школы, больницы и церкви. В связи с этим жители США опасаются отпускать своих детей без гражданства из дома.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Он также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.

Ранее сообщалось, что сотню россиян могут депортировать из США из-за указа Трампа.