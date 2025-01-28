В России с Моргенштерна начали взыскивать штраф

Приставы начали взыскивать штраф с Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Судебные приставы начали взыскание штрафа в 40 тыс. рублей с рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что исполнительный лист в отношении музыканта был направлен приставам из Савеловского суда Москвы. Отмечается, что Моргенштерн после включения в реестр иностранных агентов не уведомил в установленный срок Минюст о своей деятельности, за что и был оштрафован.

Поданные музыкантом жалобы были отклонены, говорится в публикации.

Накануне в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск.

Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

17 января стало известно, что Следственный комитет России предъявил Моргенштерну обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее была названа стоимость арестованного имущества Моргенштерна.