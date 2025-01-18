Названа стоимость арестованного имущества Моргенштерна

Названа общая стоимость арестованного имущества рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, собственность Моргенштерна, включая жилье, оценили минимум в 74 миллиона рублей.

В списке арестованного имущества — загородный дом в подмосковной деревне Леоново площадью 809 кв. м (на фото) за 31 миллион рублей; гараж за 1,2 миллиона рублей; участок площадью почти 1 Га за 16,5 миллиона рублей; три нежилых помещения в МФК «Александрия» на Бакунинской улице в Москве общей площадью 161 кв. м и стоимостью минимум 25 миллионов рублей.

18 января пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что суд арестовал имущество Моргенштерна. По решению суда артисту запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

Накануне стало известно, что Моргенштерна не уведомили об аресте имущества.

Ранее Моргенштерн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.