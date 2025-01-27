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Александр Петров рассказал о необычном знакомстве с мексиканской звездой

Актер Петров: актриса Барбара де Рехиль приехала на съемки с охраной и овчарками
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Пресс-служба Art Pictures Studio

Съемки комедии «Василий» начались с необычного знакомства российского актера Александра Петрова с мексиканской актрисой Барбарой де Рахиль. В первый день она прибыла на съемочную площадку в сопровождении телохранителя Луиса, охраны и овчарок, рассказал он в беседе с «Пятым каналом».

«Все было безопасно. Была мексиканская группа, которая все очень точно понимала, все знала, делала так, чтобы всем было удобно. Я находился в максимальном комфорте, наслаждении», — признался Петров.

По словам актера, у него остались лишь самые светлые воспоминания о Мексике, где он всегда мечтал побывать. Съемки в картине он назвал классным периодом в своей жизни, полным красок и впечатлений.

Также Петров рассказал, что получал много внимания от местных жителей и сначала удивился своей известности среди мексиканцев. Однако позже оказалось, что повышенное внимание к нему связано с необычной для этой страны внешностью – светлые волосы, голубые глаза сразу привлекают внимание и считаются здесь диковинкой.

Напомним, Барбара де Рехиль, которая на премьеру фильма прилетела в Россию, рассказала «Газете. Ru», что начала заранее учить русский язык, а также старалась и выстраивать коммуникацию с актерами на площадке. Она назвала Москву невероятно красивым городом и призналась, что ей очень понравилось в России.

Ранее Александр Петров рассказал о работе с мексиканскими актерами.

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