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Волочкова раскрыла дату свадьбы 19-летней дочери

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь выйдет замуж 26 апреля
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала kp.ru, что свадьба ее дочери Ариадны состоится 26 апреля.

По словам танцовщицы, она взяла на себя организацию мероприятия. Оно пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

«Платье Арише сошьет дизайнер моих балетных костюмов Ира Волкова, которая шила все мои балетные пачки», — поделилась Волочкова.

19-летняя дочь экс-солистки Большого театра Ариадна выходит замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Ее жених числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Недавно Волочкова рассказывала, что точно не станет дарить Ариадне квартиру на свадьбу. Она считает, что подобные подарки должен делать ее отец, бизнесмен Игорь Вдовин. Также, заявляла танцовщица, Вдовину следует взять на себя расходы по организации свадьбы дочери.

Балерина признавалась, что пока раздумывает над подарком — она хочет преподнести Арианде какой-то памятный презент. На Новый год, вспомнила танцовщица, она подарила ей икону Петра и Февронии, чему 19-летняя наследница была «очень рада».

Ранее певец Стас Михайлов объяснил, почему не снимает жену в клипах.

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