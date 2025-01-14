Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезде «Субстанции» пришлось год бороться с прыщами из-за грима

Актриса Куолли пожаловалась на прыщи после грима для фильма «Субстанция»
close
Working Title Films

Актрисе Маргарет Куолли пришлось год бороться с прыщами из-за сложного грима, который ей накладывали на съемочной площадке фильма «Субстанция». Ее цитирует US Weekly.

По словам 30-летней Куолли, раздражение появилось у нее на щеках и подбородке, и прыщи заметны в фильме «Виды доброты», где она снималась после «Субстанции».

«Это и были мои прыщи от грима. Я играла нескольких персонажей, и для одного из них как раз пригодились все мои сумасшедшие прыщи от накладного грима», — рассказывает она.

Теперь кожа Куолли вернулась к норме.

В «Субстанции» 50-летняя голливудская звезда в исполнении Деми Мур принимает препарат, создающий ее «улучшенную» и омоложенную версию, но быстро начинает об этом жалеть.

Ранее Деми Мур получила «Золотой глобус» за роль в «Субстанции».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами