Звезде «Субстанции» пришлось год бороться с прыщами из-за грима

Актриса Куолли пожаловалась на прыщи после грима для фильма «Субстанция»

Актрисе Маргарет Куолли пришлось год бороться с прыщами из-за сложного грима, который ей накладывали на съемочной площадке фильма «Субстанция». Ее цитирует US Weekly.

По словам 30-летней Куолли, раздражение появилось у нее на щеках и подбородке, и прыщи заметны в фильме «Виды доброты», где она снималась после «Субстанции».

«Это и были мои прыщи от грима. Я играла нескольких персонажей, и для одного из них как раз пригодились все мои сумасшедшие прыщи от накладного грима», — рассказывает она.

Теперь кожа Куолли вернулась к норме.

В «Субстанции» 50-летняя голливудская звезда в исполнении Деми Мур принимает препарат, создающий ее «улучшенную» и омоложенную версию, но быстро начинает об этом жалеть.

Ранее Деми Мур получила «Золотой глобус» за роль в «Субстанции».