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Дэми Мур получила «Золотой глобус»

CBS News: Деми Мур получила «Золотой глобус» за роль в «Субстанции»
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Christine Tamalet/Image supplied by Capital Pictures/Global Look Press

Актриса Деми Мур получила «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Субстанция». Об этом пишет CBS News.

Также лауреатами этой премии стали Питер Строган за лучший сценарий — с фильмом «Конклав», Коллин Фаррелл — за лучшую мужскую роль в сериале «Пингвин», Хироюки Санада получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале за роль в «Сёгуне». Лучшим мультфильмом года был признан «Поток», а лучшим режиссером — Брэди Корбет, снявший фильм «Бруталист».

До этого Юра Борисов стал первым россиянином, который получил номинацию на «Золотой глобус». Актер прошел в финал отбора с ролью в комедийно-драматическом фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Тем не менее лучшим актером второго плана был признан американец Киран Калкин за роль в картине «Настоящая боль».

Ранее два российских актера попали в лонг-лист британской кинопремии BAFTA.

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