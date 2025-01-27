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Звезда Disney родила от бойфренда, за насилие над которым ее арестовывали

Актриса Скай Джексон стала матерью
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CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая звезда сериалов детского телеканала Disney, исполнительница главной роли в фильме «Оторвы» Скай Джексон родила первенца от своего бойфренда. Об этом 22-летняя артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она призналась, что дала ребенку имя Касаи, но не стала раскрывать его пол и дату рождения.

О беременности актрисы стало известно в сентябре 2024 года, когда ее арестовали за домашнее насилие. Охрана развлекательного комплекса заметила ее перепалку с партнером. Актриса, по словам охранников, несколько раз ударила мужчину. Ее задержали до прибытия правоохранительных органов..

Обвинение ей предъявлено не было.

«Скай рада, что расследование показало: это было не что иное, как недоразумение», — рассказывал тогда ее представитель журналу People. После стало известно, что Джексон помолвлена ​​и ждет ребенка.

Ранее Расторгуев высказался об однодневном браке Матвиенко с Джуной.

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