Звезду Disney арестовали за домашнее насилие

Актрису, звезду телеканала Disney Скай Джексон арестовали за домашнее насилие. Об этом сообщает TMZ.

Актриса, наиболее известная по детским ролям в диснеевских шоу «Джесси» и «Летний лагерь», была арестована в Голливуде после того, как охрана развлекательного комплекса заметила ее перепалку с партнером. Актриса, по словам охранников, несколько раз ударила мужчину. Ее задержали до прибытия правоохранительных органов..

Полицейским пара сказала, что счастлива, помолвлена и ждет ребенка, однако записи с камер видеонаблюдения подтвердили факт нанесения побоев. Джексон арестовали, выдвинули обвинения и освободили через несколько часов.

Дело Джексон будет рассмотрено окружной прокуратурой округа Лос-Анджелес.

Накануне дочь Пьера Нарцисса Каролина-Кристель Калачева призналась в шоу «Малахов», что простила отца за домашнее насилие.

Каролина-Кристель заявила, что у каждой семьи есть «свои секреты внутри». 17-летняя дочь артиста напомнила, что была совсем ребенком, когда обвинила родителя. Она не отрицает, что могла преувеличить проблему.

Ранее Лариса Долина оправдалась за оскорбление подписчика.