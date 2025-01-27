«Было уже поздно»: Расторгуев об однодневном браке Матвиенко с Джуной

Композитор Матвиенко отказался говорить с Павлом Волей о браке с Джуной

Композитор Игорь Матвиенко и певец Николай Расторгуев стали гостями «Шоу Воли» на ТНТ. Об этом сообщает «СтарХит».

Ведущий Воля задал композитору вопрос о его однодневном браке с целительницей Джуной, но Матвиенко отказался обсуждать тему.

«Да, была такая история… Вам факт и почему?» — сказал он.

Николай Расторгуев посмеялся о браке.

«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно», — отметил он.

Матвиенко до этого уже рассказывал о коротком романе с Джуной. 26-летний композитор познакомился с целительницей в ее салоне, сделал ей предложение, а через две недели женился. Брак продлился сутки.

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