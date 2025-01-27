Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Было уже поздно»: Расторгуев об однодневном браке Матвиенко с Джуной

Композитор Матвиенко отказался говорить с Павлом Волей о браке с Джуной
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Композитор Игорь Матвиенко и певец Николай Расторгуев стали гостями «Шоу Воли» на ТНТ. Об этом сообщает «СтарХит».

Ведущий Воля задал композитору вопрос о его однодневном браке с целительницей Джуной, но Матвиенко отказался обсуждать тему.

«Да, была такая история… Вам факт и почему?» — сказал он.

Николай Расторгуев посмеялся о браке.

«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно», — отметил он.

Матвиенко до этого уже рассказывал о коротком романе с Джуной. 26-летний композитор познакомился с целительницей в ее салоне, сделал ей предложение, а через две недели женился. Брак продлился сутки.

Накануне Садальский вспомнил, как Джуна предсказала последнее выступление Талькова.

Ранее памятник Горькому, от которого остались только ноги, восстановили в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами