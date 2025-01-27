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Алексей Панин поддержал номинированного на «Оскар» Юру Борисова

Актер Панин назвал Юру Борисова уже победившим на фоне его номинации на «Оскар»
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Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин поддержал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) номинированного на премию «Оскар» Юру Борисова.

«Он [Борисов] очень хороший актер и безусловно достоин больших наград в кино. Будем надеяться, что он получит свой «Оскар». Хотя он в любом случае уже победил», — написал звезда «Жмурок».

При этом Панин задался вопросом, скажет ли проживающий в России Борисов какие-либо слова об СВО на церемонии вручения премии. Затем актер вспомнил о фильме «Груз 200», за который, считает он, режиссер Алексей Балабанов должен получить «Оскар».

«И как бы хотелось, чтобы в Америке увидели фильм Балабанова. <…> Странно, что в крепостной России его [Балабанова] еще не запретили», — написал он.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее культуролог Еременко рассказал, есть у Юры Борисова шанс получить награду на премии «Оскар».

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