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В России оценили шансы Юры Борисова получить «Оскар»

Культуролог Еременко: шансы Юры Борисова получить «Оскар» невелики
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Chris Pizzello/Invision/AP

Шансы российского актера Юры Борисова получить премию «Оскар» невелики, однако, участие в ней даст ему больше возможностей для «закрепления» себя как международного артиста. Об этом Gazeta.SPb рассказал кандидат культурологии, доцент Евгений Еременко.

Он отметил, что статус первого российского актера, номинированного на эту премию, это уже особый приз.

«Даже без статуэтки это прорыв. Как, в свое время — собственно «Оскар» за »Москва слезам не верит». Сейчас, кажется, резонанс близкий к тому, 45-летней давности», — подчеркнул Еременко.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому актеру составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года. Борисов получил номинацию кинопремии SAG Awards, присуждаемой Гильдией киноактеров США, в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Также он вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими актерами драмеди стал номинантом в секции «Лучший актерский состав».

Ранее режиссур Андрей Кончаловский оценил номинацию Юры Борисова на «Оскар».

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