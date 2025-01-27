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Швыдкой объяснил появление худрука в Ленкоме

Швыдкой выразил надежду, что новые руководители Ленкома найдут общий язык с Варшавером
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Ленком Марка Захарова Московский государственный театр/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объяснил появление худрука в театре «Ленком».

«Должность художественного руководителя возникает тогда, когда появляется личность, достойная этого поста. Не всегда эту должность занимают режиссеры, вспомним Кирилла Лаврова или Михаила Ульянова. Но, в случае «Ленкома», важно, что Владимир Панков зарекомендовал себя как один из самых ярких и оригинальных режиссеров своего поколения», — заявил он «Газете.Ru».

По мнению Швыдкого, новому художественному руководителю театра Панкову будет непросто в театре со сложившейся традицией, однако такое назначение спецпредставитель президента считает полезным.

«Также хочется верить, что два новых руководителя театра — Владимир Панков и директор Дмитрий Берестов — найдут общий язык с Марком Варшавером. В ином случае театр станет неуправляемым, чего бы совсем не хотелось», — сказал он.

Накануне стало известно, что в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя. Экс-директор театра Варшавер станет президентом учреждения культуры и продолжит курировать его развитие.

На пост худрука театра назначен заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков, должность директора «Ленкома» займет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.

Ранее оперный театр французского Тулона решил уволить всех участников своего хора из-за экономических проблем.

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