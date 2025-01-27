Французская опера уволила всех участников хора

Оперный театр Тулона решил уволить всех участников своего хора из-за экономических проблем. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Всеобщей конфедерации труда (CGT).

По информации агентства, певцы продолжат работу в театре до конца июня, когда закончится сезон-2024/25. Участники хора намерены подать в суд.

Бас-певец оперы Ришар Гарнье уточнил, что решение связано с желанием руководства театра «сделать учреждение более гостеприимным». По его словам, в рамках идеи постоянный хор будет ликвидирован. Вместо него будут выступать временные артисты, что позволит сократить расходы, отметил Гарнье.

В августе прошлого года Telegram-канал SHOT сообщал, что из Театра Российской армии были уволены 63 сотрудника после смены руководства. По его данным, среди тех, кто лишился работы, были несколько репетиторов по актерскому мастерству и технике речи, экономисты, гардеробщики, реквизиторы, костюмеры.

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