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Попытки запретить хит «Сигма-бой» в Европе назвали борьбой с детским творчеством

Глава Росмолодежи Гуров: политики в Европе борются с детским творчеством
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Нина Зотина/РИА Новости

Политики в странах Европы борются с детским творчеством, пытаясь запретить российский хит «Сигма-бой». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорий Гуров.

Он обратил внимание, что зарубежные чиновники и государственные деятели неоднократно принимали решения, направленные против несовершеннолетних граждан РФ. В том числе речь идет о введении санкций в отношении «Движения первых» и детско-юношеского движения «Юнармия».

По словам Гурова, теперь в европейских государствах пытаются запретить песню «Сигма-бой». Местные политики считают, что композиция способствует распространению «пророссийского мировоззрения».

«О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет [мультипликационного сериала] «Маша и Медведь» за пропаганду русских сказок?» — написал глава Росмолодежи.

В октябре 2024 года юные исполнительницы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет) выпустили совместную песню «Сигма-бой», которая стала вирусной вскоре после релиза. За три месяца соответствующий клип набрал 51 млн просмотров на платформе YouTube. При этом в середине января текущего года композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Немецкий политик и член Европейского парламента Нэла Риль призвала запретить «Сигма-бой» в странах региона. Как она сказала, русский хит якобы пропагандирует патриархальные и пророссийские взгляды.

Ранее автор песни «Сигма-бой» раскрыл секрет ее популярности.

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