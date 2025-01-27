Картозия попросил суд запретить Андреасяну «расширяться с НАТО на восток»

Продюсер Николай Картозия в Telegram-канале признался в любви к армянам на фоне суда с режиссером Сариком Андреасяном.

Картозия заявил, что среди его друзей, деловых партнеров и семейных врачей есть представители этой национальности. По словам продюсера, он доверяет армянам свои тайны, деньги и жизнь. Шоумен обвинил Андреасяна в клевете и призвал его прийти в суд «как мужчина».

«Русская культура сама не подаст иск о защите чести и достоинства. Так пусть районный суд запретит тебе вместе с НАТО расширяться на восток», — заявил продюсер.

Иск Андреасяна Пресненский суд Москвы зарегистрировал 10 декабря, а Картозии — спустя два дня. Оба иска связаны с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Андреасян заявил, что продюсер оскорбил его семью и национальную принадлежность.

В начале ноября 2024-го Николай Картозия сравнил в Telegram фильм «Евгений Онегин» Сарика Андреасяна с сериалом «Сваты». Он шутил, что режиссер узнал о том, что «Евгений Онегин» не просто роман, а роман в стихах, на съемочной площадке.

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