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Продюсер ответила на претензии евродепутата к «пророссийскому» хиту «Сигма Бой»

Медиапродюсер Янковская заявила, что у песни «Сигма Бой» нет скрытого подтекста
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badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медиапродюсер и мать одной из исполнительниц хита «Сигма Бой» Алина Янковская в комментарии РИА Новости отреагировала на претензии члена Европарламента Нэлы Риль, которая уверена, что трек распространяет «пророссийское мировоззрение».

Янковская заверила, что создатели композиции не вкладывали в нее никакого скрытого подтекста.

«Песня «Сигма Бой» вне политики, детям нечего делить и мы, в свою очередь, рады такому объединению поколения из разных уголков земного шара», — сказала медиапродюсер.

Она добавила, что своей популярностью песня обязана в том числе правильно выбранной стратегии продвижения, которая учитывала современные технологии.

«Как дипломированный специалист в области международных отношений я считаю, что такая невероятная популярность песни подчеркивает отсутствие любой связи с политикой», — заключила Янковская.

Немецкий политик, учительница, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания 17 декабря 2024 года, где обсуждались «дезинформация и историческая фальсификация» России для оправдания ее действий во время конфликта на Украине, раскритиковала хит певиц Бэтси и Марии Янковской. Риль уверена, что «Сигма Бой» — это вирусная русская фраза, которая передает патриархальное и пророссийское мировоззрение и является одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через соцсети. Евродепутат призвала бороться с такими «тонкими проникновениями и фальсификациями» со стороны РФ.

Ранее автор «Сигма Бой» раскрыл секрет популярности хита.

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