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Бородина объяснила, почему не использовала «Оземпик»: «Повышенная тревожность»

Телеведущая Бородина призналась, что считает «Оземпик» небезопасным для организма
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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никогда не пользовалась «Оземпиком».

Бородина призналась, что считает «Оземпик» и подобного рода препараты безопасными для организма.

«Плюс у меня повышенная тревожность. Я таблетку от головы, прежде чем выпить, 30 минут еще думаю, а тут что-то колоть в себя», — отметила телеведущая.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

В сентябре 2024-го телеведущая Дана Борисова рассказала о «жутких» побочных эффектах из-за «Оземпика». Она призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание.

В декабре блогерша Виктория Боня призналась, что пользовалась «Оземпиком». Она применяла препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа с целью похудеть перед поездкой на гору Килиманджаро. Телеведущей нужно было срочно сбросить восемь-девять килограмм для восхождения. Она объяснила, что этот вес давал бы ей лишнюю нагрузку на тело в путешествии.

Ранее Виктория Боня показала мать после пластики по бартеру.

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