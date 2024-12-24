Виктория Боня призналась, что пользовалась «Оземпиком»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в интервью RTVI, что пользовалась «Оземпиком».

Боня применяла препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа с целью похудеть перед поездкой на гору Килиманджаро. Телеведущей нужно было срочно сбросить восемь-девять килограмм для восхождения. Она объяснила, что этот вес давал бы ей лишнюю нагрузку на тело в путешествии.

«Я приехала, сделала детокс, сделала капельницы, очень классно похудела. На три или четыре килограмма. И у меня оставалось килограмм пять до веса 51-52. И вот как раз мне сказали про этот препарат в клинике. Я сделала три укола. <...> Два с половиной миллиграмма – самая маленькая доза. Девочка, которая меня наблюдала, сказала: «В первый раз в жизни вижу, чтобы за два с половиной миллиграмма люди так сбрасывали сильно вес», — поделилась телеведущая.

По словам Бони, позже местный альпинист сказал ей, что перед горами нельзя сбрасывать вес.

В ноябре Боня сообщила, что собирается покорить высочайшую вершину Земли — гору Эверест — в мае 2025 года.

Ранее у Виктории Бони купили кусок торта за 15 млн рублей.