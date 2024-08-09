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Дана Борисова начала слепнуть после применения «Оземпика»

Телеведущая Дана Борисова призналась, что слепла после применения «Оземпика»

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danaborisova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Дана Борисова призналась в беседе с lady.mail.ru, что у нее появились «жуткие» побочные эффекты после применения препарата «Оземпик».

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Борисова призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание. Ее также постоянно тошнило.

«Я шла по улице и вдруг перед глазами – полный туман. В общем, кошмар! Никому этот препарат не советую», — поделилась телеведущая.

Борисова призналась, что пожалела о решении сделать два укола «Оземпика» дочери Полине. По словам телеведущей, девушка не столкнулась с побочными эффектами.

11 марта 16-летняя Полина Аксенова, дочь Борисовой, призналась, что похудела с помощью препарата для диабетиков. По ее словам, такой способ ей посоветовала мать. По ее словам, ей вкалывали препарат на протяжении месяца. Борисова отмечала, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть, и звезда не считает себя плохой матерью.

Ранее Дана Борисова заявила, что может не есть два-три дня.

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