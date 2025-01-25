Актриса Польских опровергла слухи о найденном у нее раке

Звезда советского кино Галина Польских вышла на связь после появившихся сообщений о том, что у нее якобы нашли злокачественную опухоль в почке, и назвала эти новости ложными. Об этом пишет News.ru.

Народная артистка призналась, что ее шокировали эти новости. Она отметила, что у нее действительно были проблемы с почками, но это был не рак. Актриса заверила, что абсолютно нормально себя чувствует.

То же самое заявила и дочь польских Мария. В разговоре с корреспондентом aif.ru она уточнила, что ее мать находится дома и не обращалась за медицинской помощью.

Утром 25 января в нескольких Telegram-каналах сообщалось, что артистка тяжело больна. По данным SHOT, она якобы попала в больницу на обследование, и у нее выявили рак.

За свою карьеру Галина Польских сыграла более 170 ролей. Актриса работала над кинокартинами «Дикая собака динго», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Ландыш серебристый» и «Белые ночи», а также снялась в популярных сериалах нулевых «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

Ранее Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем.