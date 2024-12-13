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Анна Asti воссоединилась с мужем на фоне скандала со слитыми фото

Муж порадовал Анну Asti цветами на концерте в Минске

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Евгений Стукалин/KION

Певица Анна Asti воссоединилась с мужем на сцене на концерте в столице Беларуси Минске. Об этом пишет kp.ru.

Когда Анна в перерыве между песнями общалась со зрителями, у нее за спиной появился мужчина с огромным букетом красных роз — супруг звезды бизнесмен Станислав Юркин.

«Ну, почему ты всегда это делаешь?» — спросила Анна, обернувшись, в ответ на что мужчина признался ей в любви.

9 декабря Анна Asti призналась, что стала жертвой преступников. Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее телефон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с супругом. От Asti требовали большую сумму денег, запугивая тем, что опубликуют интимные фото с ее смартфона в сеть.

Накануне певица Анна Калашникова поддержала Asti после сливов интимных фото.

Ранее Боня пожелала Анне Asti сил и терпения на фоне скандала с мошенниками.

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