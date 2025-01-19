Жена Ливанова рассказала о состоянии актера после слухов об ухудшении здоровья

Жена Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с ТАСС слухи об ухудшении здоровья артиста.

Ливанова рассказала, что с супругом все хорошо. Артист находится дома.

«Насчет инфекции — Василий Борисович сдает анализы, естественно. Я хожу в лаборатории. Я не знаю, откуда могут вылезать такие новости», — отметила супруга актера.

19 января Telegram-канал Mash сообщил, что у Василия Ливанова резко ухудшилось здоровье.

По данным издания, Ливанову якобы диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Как отмечает Mash, она возникает вследствие долгого приема лекарств. Организм приспосабливается к медикаментозному лечению, так что тот перестает действовать.

11 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что Ливанов был срочно доставлен в московскую больницу 7 декабря. Причиной госпитализации актера стал тромб, закупоривший артерию на руке. Врачи экстренно провели операцию, удалив кровяной сгусток из пораженной артерии.

Невестка Василия Ливанова Екатерина подтвердила, что актеру провели срочную операцию по удалению тромба из артерии.

Ранее Mash сообщил об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов».