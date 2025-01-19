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Здоровье Василия Ливанова резко ухудшилось

Mash: у актера Ливанова диагностировали бактериальную инфекцию
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Григорий Сысоев/РИА Новости

У актера Василия Ливанова резко ухудшилось здоровье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ливанову диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Как отмечает Mash, она возникает вследствие долгого приема лекарств. Организм приспосабливается к медикаментозному лечению, так что тот перестает действовать. На данный момент артист лечится дома.

11 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что Ливанов был срочно доставлен в московскую больницу 7 декабря. Причиной госпитализации актера стал тромб, закупоривший артерию на руке. Врачи экстренно провели операцию, удалив кровяной сгусток из пораженной артерии.

Невестка Василия Ливанова Екатерина подтвердила, что актеру провели срочную операцию по удалению тромба из артерии.

20 ноября стало известно, что Ливанов выписался из больницы после госпитализации с язвой желудка с кровотечением. По данным СМИ, врачи собирались продолжить лечение, однако 89-летний актер настоял на выписке.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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