Бабушка из «Папиных дочек» рассказала, как мстит обидчикам

Актриса Ольга Волкова призналась в интервью телеведущему Борису Корчевникову, что нашла способ мстить обидчикам.

Волкова призналась, что использует образы хамов, с которыми столкнулась, при подготовке к съемкам в проектах. К примеру, так она появилась одна из ее ролей — врач-офтальмолог из фильма «Привет, дуралеи!».

«Вот, предположим, тебе хамят или видишь ситуацию какую-то жуткую. Я думаю: «Я тебя, скотина, сыграю. Дай бог только, чтобы роль подошла», — поделилась артистка.

Волкова известна по сериалу «Папины дочки». Она сыграла бабушку главных героинь Антонину Семеновну.

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник скроет от девочек свои отношения с психологом Татьяной. Пара часто будет попадать в нелепые ситуации из-за того, что им негде встречаться. Старшей дочери Веника Соне придется выбирать между тремя поклонниками, Лизе и Диане — бороться за личное пространство, а Арине — доказывать свою значимость.

Ранее бабушка из «Папиных дочек» сыграла директора детского интерната в новом фильме.