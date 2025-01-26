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Бабушка из «Папиных дочек» рассказала, как мстит обидчикам

Актриса Ольга Волкова призналась, что играет обидчиков в кино
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ольга Волкова призналась в интервью телеведущему Борису Корчевникову, что нашла способ мстить обидчикам.

Волкова призналась, что использует образы хамов, с которыми столкнулась, при подготовке к съемкам в проектах. К примеру, так она появилась одна из ее ролей — врач-офтальмолог из фильма «Привет, дуралеи!».

«Вот, предположим, тебе хамят или видишь ситуацию какую-то жуткую. Я думаю: «Я тебя, скотина, сыграю. Дай бог только, чтобы роль подошла», — поделилась артистка.

Волкова известна по сериалу «Папины дочки». Она сыграла бабушку главных героинь Антонину Семеновну.

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник скроет от девочек свои отношения с психологом Татьяной. Пара часто будет попадать в нелепые ситуации из-за того, что им негде встречаться. Старшей дочери Веника Соне придется выбирать между тремя поклонниками, Лизе и Диане — бороться за личное пространство, а Арине — доказывать свою значимость.

Ранее бабушка из «Папиных дочек» сыграла директора детского интерната в новом фильме.

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