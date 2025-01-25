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Победитель «Евровидения» отменил концерт в Киеве

Швейцарский певец Nemo отложил гастрольный тур по Европе
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Leonhard Foeger/Reuters

Победитель «Евровидения — 2024» Nemo отменил концерт в столице Украины Киеве. Об этом стало известно из социальных сетей артиста.

25-летний Nemo перенес все концерты в Европе и Великобритании с весны на ноябрь и декабрь 2025 года. Он объяснил это творческой необходимостью.

«Я хочу извиниться за причиненные вам неудобства. В прошлом году ко мне пришло очень важное личное осознание: великие дела требуют времени. И если я не сделаю своим приоритетом время для новой музыки, у нее не будет шансов стать великой. В вихре пост-Евровидения у меня было всего около трех недель, чтобы написать и спродюсировать новые песни, чего крайне недостаточно для создания альбома, о котором я мечтаю», — написал он в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Концерт в Киеве должен был состояться в марте 2025 года.

«Евровидение — 2024» проходило с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Россию отстранили от участия в конкурсе еще в 2022 году из-за проводимой ею специальной военной операции на Украине.

Победителем соревнования в 2024 году стал исполнитель Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней «The Code». Второе место занял хорватский певец Baby Lasagna, третье место досталось хип-хоп исполнительницам с Украины — Алене Савраненко и Jerry Heil (Яна Шемаева).

Накануне в российском МИД рассказали, какие страны могут поучаствовать в «Интервидении».

Ранее в Израиле выжившая при атаке ХАМАС певица победила в отборе на «Евровидение».

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